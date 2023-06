Lululemon weckt Adidas und Puma wieder auf

Adidas, auf einem Erfolgslauf seit der Ankündigung des Wechsels des ehemaligen Puma-Chefs Björn Gulden, hat im Jahr 2023 ein beachtliches Plus von 22% erzielt. Trotz einer Delle im Mai versuchte sich der Aktienkurs zu regenerieren.

Lululemons starke Quartalszahlen und eine optimistische Prognose setzten ein Zeichen, sodass die Aktien der deutschen Konkurrenten Adidas und Puma in die Höhe schossen. Der strahlende Star im Dax, Adidas, erklomm einen Zuwachs von 3,4% auf 155,90 Euro am Vormittag. Puma folgte als einer der Spitzenreiter im MDax mit einem Sprung um 4,4% auf 46,33 Euro. Lululemon, berühmt für seine Yoga-Bekleidung, setzte seinen eindrucksvollen Anstieg vom vorbörslichen US-Handel fort.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer