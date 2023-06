Maxeon Solar Technologies baut Führungsposition in der Solarmodultechnologie aus

SINGAPUR, 5. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Solarmodulen, gab heute mehrere Produktverbesserungen bekannt, die die Führungsposition des Unternehmens in der Modul-Technologie weiter ausbauen sollen. Erstens gab Maxeon einen Weltrekord bei dem Wirkungsgrad der Moduleffizienz von 24,7 % für das neue Maxeon 7 Modul bekannt, der durch Tests des U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL) bestätigt wurde. Zweitens kündigte das Unternehmen Effizienzverbesserungen bei seinen bestehenden Interdigitated Back Contact (IBC)-Produkten an: Maxeon 6-Module mit einem Wirkungsgrad von 23 % werden nun nach Europa geliefert, und Installationen sind bereits im Gange; eine Version der Maxeon 3-Module mit einem Wirkungsgrad von 24 % wird im vierten Quartal 2023 ausgeliefert.

Matt Dawson, Technologievorstand von Maxeon, sagte: "Die Beschleunigung der technologischen Innovation und Weiterentwicklung von Maxeon hat für mein Team oberste Priorität. Wir freuen uns, weitere Verbesserungen bei unseren IBC-Flaggschiff-Produkten vorzustellen, sowohl an der Spitze mit einem Weltrekord-Wirkungsgrad von 24,7 % bei den Modulen als auch in der Tiefe unserer bestehenden Produktlinie mit bedeutenden Wirkungsgradverbesserungen, die jetzt für unsere Maxeon 6- und Maxeon 3-Module verfügbar sind. Diese Durchbrüche sprechen für die Fähigkeit unseres Technologieteams, auf unserer jahrzehntelangen IBC-Erfahrung aufzubauen, während wir weiterhin neue Leistungsstandards für die Solarindustrie setzen."

Bill Mulligan, CEO von Maxeon, fügte hinzu: "Unser Technologieteam steigert die Leistung unserer IBC-Technologieplattform kontinuierlich auf ein Effizienzniveau, das bei der Einführung unserer ersten kommerziellen Produkte vor fast zwanzig Jahren nicht absehbar war. Am wichtigsten ist, dass es sich bei diesen Errungenschaften nicht um einmalige Laborergebnisse handelt, sondern um gängige Produktionstechnologien, die den Kundennutzen erhöhen und unsere Differenzierung gegenüber unseren Wettbewerbern ausbauen."