Motorola Solutions vernetztes Einsatzfahrzeug der Zukunft auf Tour durch Europa (FOTO)

IDSTEIN (ots) - Motorola Solutions

(https://www.motorolasolutions.com/en_us.html) , weltweit führender Anbieter von

sicherheitskritischen Kommunikationslösungen, bietet mit seinem vernetzten

Einsatzfahrzeug erstmals Einblicke in die mobile Leitstelle der Zukunft.

Vollständig integrierte Technologien, die diskret in jeglichen Fahrzeugtyp

eingebaut werden können, zeigen, wie Behörden und Organisationen mit

Sicherheitsaufgaben (BOS) heute von intelligenten sicherheitskritischen

Kommunikations-, Video-und Softwarelösungen profitieren können.



"Die größte Herausforderung für eine sichere und effiziente Entscheidungsfindung

im Einsatz ist heute der Zugang zu Echtzeit-Informationen ", sagt Axel Kukuk,

Country Manager Deutschland bei Motorola Solutions. "Ob auf Streife, bei einer

Straßenkontrolle oder der Beweissicherung, der Zugriff auf relevante

Informationen vor Ort ist entscheidend für den Erfolg eines Einsatzes und die

Sicherheit der Einsatzkräfte."





Das vernetzte Einsatzfahrzeug von Motorola Solutions ist mit intelligentenVideo-Lösungen, Software, Sprachsteuerung für sicheres Fahren und neuestenFunklösungen ausgestattet, die TETRA und 4G-LTE Sprach-und Datenkommunikationvereinen. Die neue Softwarelösung auf Basis von Apple CarPlay bietetEinsatzkräften aus dem Fahrzeug heraus die Möglichkeit, über eine einzige,intuitive Schnittstelle auf Daten zuzugreifen und sie einsatzbezogen zuverarbeiten. Videolösungen ermöglichen es, das Geschehen innerhalb und außerhalbdes Fahrzeugs zu beobachten sowie zu analysieren. Dadurch können Bedrohungenrechtzeitig erkannt und im Ernstfall sofortige Warnungen an andere Einsatzkräfteversendet werden. Das vernetzte Einsatzfahrzeug bietet Sicherheitsbehörden alleTools, die benötigt werden, um Informationen zu erfassen, Beweise präzise undeffizient zu verarbeiten, sich mit anderen Einsatzteams zu vernetzen oderLagebilder zu erstellen.Um Kunden, Vertriebspartnern und der interessierten Öffentlichkeit die neuestentechnologischen Entwicklungen vorzustellen, ist das vernetzte Einsatzfahrzeugvon Motorola Solutions derzeit auf Tour durch Europa. Unterwegs von Dänemark,Schweden, Norwegen, Finnland, Belgien, Deutschland, Luxemburg bis nachFrankreich bietet es Einblicke in die Technologie von heute und morgen, bevor esin das Innovation Center von Motorola Solutions in London zurückkehrt.Lösungen im Fahrzeug:- M500 In-Car-Videolösung (https://www.motorolasolutions.com/en_xu/video-security-access-control/in-car-video-systems/m500.html) : Eine leistungsstarke,