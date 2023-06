KI-Aktien boomen dank Nvidias Zahlen! BofA nennt Top-Tech-Aktien

Vor allem Nvidias "rosige Aussichten" in Bezug auf Rechenzentren und KI entfachten das Kursfeuerwerk. Die Analysten der Bank of America (BofA) sehen "KI-Server als einen der solidesten/sichtbarsten Treiber für die Hardware-Lieferkette im Großraum China. Sie gehen davon aus, dass das "hochgradig angepasste Design und die Spezifikationen sowie die höhere Rechenleistung von KI-Servern den Wert und die Verkaufspreise von Hardware-Lieferanten ab 2024 steigern werden". Noch sei man weit weg von einer KI-Blase, so Jeremy Siegel, Professor für Finanzwissenschaften an der Wharton School der University of Pennsylvania, gegenüber CNBC.