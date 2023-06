Wohnungskauf im Westen In fast allen Kreisen sinken die Preise - in der Spitze um knapp 16 Prozent zum Vorjahr

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in den

Stadt- und Landkreisen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem

Saarland von immowelt zeigt:



- In 82 von 91 untersuchten Stadt- und Landkreisen sinken die Kaufpreise

innerhalb eines Jahres - in 10 Kreisen sogar um mehr als 10 Prozent

- Rückgänge in teuersten Städten: Frankfurt (-6,3 Prozent), Köln (-7,6 Prozent)

und Düsseldorf (-6,1 Prozent)

- Stärkste Preiseinbrüche in Rheinland-Pfalz: Stadtkreise Speyer (-15,5 Prozent)

und Koblenz (-12,5 Prozent) sowie der Landkreis Bad Kreuznach (-12,4 Prozent)

- Günstige Regionen am Land und im Ruhrgebiet ebenfalls mit sinkenden Preisen