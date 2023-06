Angstbarometer down und große "Greed": Überrennen uns jetzt die Aktienbullen?

Er ist das Börsenbarometer für Schwarzseher: der Volatilitätsindex (VIX), der in der Finanzbranche auch als Angstbarometer bezeichnet wird. Er wird seit 1993 von der Terminbörse Chicago Board Options Exchange (CBOE) in Echtzeit berechnet und bildet seit 2003 die Schwankungsintensität des S&P 500 (SPX) über 30 Tage ab. Davor bezog sich die Berechnung auf den S&P 100. Dabei gilt: Je höher der Wert, umso unruhiger ist die Stimmung an den Märkten. Aktuell scheint sich diese aber sichtlich aufzuhellen.



Am vergangenen Freitag schloss der VIX auf einem neuen Zwei-Jahres-Tief, wie die Finanzexperten von Sundial Capital Research aus Minnesota schreiben. Dies komme einem positiven Signal für Aktien gleich, da sich mehrjährige Tiefststände des VIX in der Vergangenheit meist als verlässlicher Indikator für tendenziell steigende Aktienkurse erwiesen hätten.

Für Trader bietet der VIX-Index ein gutes Instrument zur Risikobewertung und wird auch gezielt als solches genutzt, um das Sentiment an den Finanzmärkten auszuloten – ob Bullen oder Bären vorherrschen – und damit einhergehende Chancen zu erkennen und sich entsprechend zu positionieren. Dabei ist es allerdings entscheidend, den Verlauf langfristig zu betrachten.