Nachfrage-Tief bei Immobilien trotz drohender Wohnungsnot - Immobilien-Experte Matthias Grosam klärt auf (FOTO)

Marktoberdorf (ots) - Die Brüder Matthias und Daniel Grosam sind die Gründer derGrosam Immobilien GmbH, eines im Allgäu ansässigen Immobilienbüros. Gemeinsamhaben die beiden Immobilien-Experten es sich zur Mission gemacht, Wohneigentumfür jedermann erschwinglich zu halten. Mit einem weiten Netzwerk an Kontakten imHandwerk und in der Bau- und Immobilienbranche sowie ihrer eigenen Expertise inden Bereichen Immobilien und Finanzierung verhelfen Daniel und Matthias GrosamEndkunden zum eigenen Zuhause. Hier erfahren Sie, warum die Nachfrage nachWohnraum trotz massiven Wohnraummangels derzeit sinkt.Mit der steigenden Zahl der Ein-Personen-Haushalte und mehr Zuwanderung wirdauch der Wohnraum immer knapper. Dennoch blieb der in Verbindung damit zuerwartende Nachfrage-Boom am Immobilienmarkt bislang aus. Im Gegenteil: MatthiasGrosam von der Grosam Immobilien GmbH geht davon aus, dass die Nachfrage bis insJahr 2024 hinein sogar weiter sinken wird - und das, obwohl es schon jetzt immerschwieriger wird, eine Wohnung zu finden. "Die Wirtschaftskrise zwingt aktuellviele Menschen, den Gürtel enger zu schnallen: Die Schaffung neuen Wohnraums istnach wie vor sehr teuer und auch die Finanzierungsmöglichkeiten werden immerunattraktiver. In der Folge befinden sich Bestandsimmobilien in einer ArtSeitwärtsbewegung und werden immer mehr nachgefragt", erklärt der Immobilien-und Investment-Experte. Dadurch verliere der Hauskauf für viele immer mehr anPriorität und Attraktivität. Mittel- bis langfristig könnte sich dieseEinstellung jedoch rächen: Da aktuell weniger denn je gebaut wird, wird sich dieSuche nach erschwinglichen und zu den eigenen Bedürfnissen passenden Immobilienin Zukunft noch schwieriger gestalten. Kompromisse, erklärt der Experte, seiendaher unerlässlich, um sich den Traum vom Eigenheim doch noch zu erfüllen. Wiedie Situation am Immobilienmarkt derzeit aussieht und wie sie sichvoraussichtlich entwickeln wird, hat Matthias Grosam im Folgendenzusammengefasst.Weniger Förderung bei steigenden Kosten - keine guten Voraussetzungen für denHauskauf"Die politischen Entscheidungen der letzten Monate und Jahre haben vielepotenzielle Käufer verunsichert", so Matthias Grosam. So fiel im März 2022 etwadie Option weg, Zuschüsse für Wohnraum von der KfW zu beziehen, währendFördermittel teils erheblich bis ganz gekürzt wurden. Zusammen mit densteigenden Zinsen ergibt sich für potenzielle Immobilienkunden eine ungünstigeLage, um zu kaufen oder zu bauen. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach