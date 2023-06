Octapharma stellt auf der ISTH 2023 neue Daten vor und setzt sich weiterhin dafür ein, das Leben von Menschen mit Blutgerinnungsstörungen zu verbessern

Lachen, Schweiz (ots/PRNewswire) -



- Octapharma präsentiert auf dem bevorstehenden Kongress ISTH 2023 neue

klinische und wissenschaftliche Erkenntnisse für wilate®, Nuwiq®, octaplex®

und atenativ®

- Auf neun Postern und zwei Supported Symposia werden neue Daten und

Entwicklungen in klinischen Studien vorgestellt



Die neuesten Entwicklungen aus Octapharmas Hämatologie- und

Intensivtherapie-Portfolio werden auf dem 31. Kongress der International Society

on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) vom 24. bis 28. Juni 2023 in Montréal,

Kanada, vorgestellt. Die Daten werden während dieses wichtigen internationalen

Treffens in neun Posterpräsentationen und zwei Supported Symposia präsentiert.

Octapharma ist stolzer Silber-Unterstützer des ISTH-Kongresses 2023. Es wird

auch einen Informationsstand geben, der sich mit modernen Ansätzen für die

Behandlung von Blutungen und Gerinnungsstörungen beschäftigt.