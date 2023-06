Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an Ucore Rare Metals halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Ucore Rare Metals für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.

In einem aktuellen Video-Statement erläutert Ucores CEO und President Pat Ryan, warum der in der Gewährung der Fördermittel einen „signifikanten Vertrauensbeweis“ sieht und welche Bedeutung die Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium für sein Unternehmen hat.

Das US-Verteidigungsministerium investiert 4 Mio. US-Dollar in ein Projekt zur weiteren Verifizierung und Entwicklung der Seltene Erden-Separationstechnologie RapidSX der kanadischen Ucore Rare Metals ( TSXV UCU / WKN A2QJQ4 ) . Das Interesse der Vereinigten Staaten ist verständlich, will man doch unbedingt die Abhängigkeit von China in diesem Bereich senken, das 85% der Verarbeitungskapazitäten für die gefragten Rohstoffe aufweist.

Ucores CEO erläutert in einem kurzen Video die Details des Deals mit dem US-Verteidigungsministerium.

