Seit den letzten Verlaufstiefs um 37,90 Euro aus September 2022 konnte BASF zeitweise in den Bereich von 54,00 Euro zu Beginn dieses Jahres vordringen, die letzten Monate waren allerdings wieder von Abschlägen auf 44,25 Euro begleitet. Doch diese Unterstützung scheint zu halten, die Aktie steigt wieder und versucht sich an einen untergeordneten Abwärtstrend heranzupirschen. Ein Durchbruch könnte infolgedessen mehrwöchiges Aufwärtspotenzial entfalten und sich dann für ein Long-Investment anbieten.

Der aktuelle Bereich der BASF-Aktie von 47,40 Euro lädt noch nicht unbedingt zu einem Investment ein, handelbare Long-Signale können mindestens oberhalb von 48,10 Euro abgeleitet werden. Für diesen Fall könnte es dann an die Kursspitzen aus Ende April um 50,92 Euro rauf gehen, ein weiteres Ziel darüber läge um 52,00 Euro. Im Erfolgsfall könnte sogar das aktuelle Jahreshoch bei 54,04 Euro attackiert werden. Aber selbst bei einem Anstieg an die niedrigeren Kursziele würde sich durch den Einsatz des Faktor Zertifikates Long WKN MD2HVU auf BASF eine solide Renditechance ergeben. Abschläge unter die Vorwochentiefs von 44,41 Euro würden allerdings das fragile Bild deutlich ins Wanken bringen, Verluste auf 42,34 Euro und darunter sogar rund 40,00 Euro kämen auf Anleger in diesem Fall zu.

BASF SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf BASF SE Strategie für steigende Kurse WKN: MD2HVU Typ: Faktor akt. Kurs: 1,42 – 1,43 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 13,150 Euro Basiswert: BASF SE : Long akt. Kurs Basiswert: 47,45 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 2,45 Euro Faktor: 6,0 Kurschance: + 70 Prozent Morgan Stanley Zertifikate