Dr. Reuter Investor Relations - Wachstumschancen für Wasserinfrastruktur und Wassertechnologie erwartet

Wasser ist nicht nur ein überlebenswichtiges Gut für Menschen, Fauna und Flora. Es ist auch ein unverzichtbarer Produktionsfaktor für viele Wirtschaftsbereiche. Allerdings ist nutzbares Wasser knapp und der Klimawandel sowie die zunehmende Wasserverschmutzung durch Urbanisierung und Industrialisierung wird das Ressourcenproblem noch verschärfen. Umso wichtiger wird ein effizienterer und nachhaltigerer Umgang mit Wasser. Die Entwicklung beziehungsweise der verstärkte Einsatz von modernen Technologien zur Wasseraufbereitung, Abwasserentsorgung und Wasserentsalzung stellen daher einen Schlüsselfaktor zur Sicherung von Wohlstand, der Bekämpfung von Armut und dem Erhalt der Umwelt dar.

Wasseraktien im Fokus

An den Kapitalmärkten steht das Thema Wasser schon seit geraumer Zeit im Fokus. So haben sich globale Wasseraktien in den vergangenen drei Jahren deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt.

Nach Ansicht von David Wheeler und Daniel C. Roarty von der US-Vermögensverwaltungsgesellschaft AllianceBernstein könnte das aber erst der Anfang sein. In einem kürzlich auf dem Finanzportal e-fundresearch.com erschienen Kommentar schreiben die beiden Börsenprofis, dass neue Technologien helfen können, Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die Produkte müssen jedoch zuverlässig sein, denn Trinkwasser, Abwasseraufbereitung und Wasser für die Landwirtschaft sind kritische Dienstleistungen, bei denen die Produktsicherheit an erster Stelle steht. Sie erwarten in den kommenden Jahren eine erhebliche Zunahme bei den Investitionen in Wasserlösungen.: „Anleger, die innovative Anbieter von Wasserlösungen finden, werden in der Lage sein, langfristiges Wachstumspotenzial zu nutzen, das wirtschaftlichen Schwächen standhalten sollte, während sie gleichzeitig ein grundlegendes Problem angehen, mit dem die Menschheit in Industrie- und Schwellenländern gleichermaßen konfrontiert ist“ heißt es in dem Beitrag*.

De.mem: dezentralen Membranfilterlösungen

Ein Spezialist für innovative Wasser- und Abwasseraufbereitungstechnologien ist De.mem, ein börsennotiertes Wachstumsunternehmen mit Sitz in Australien und Singapur. Zum Kernangebot der Gesellschaft gehören Membranlösungen zu Mikro, Ultra- und Nanofitration.