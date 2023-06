Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

Zudem bietet der Datenkalender Grupp zufolge kaum Indikatoren mit Marktbewegungspotenzial. Am Vormittag werden Angaben zur Industrieproduktion in Italien veröffentlicht. Diese dürfte im April im Monatsvergleich nach einem Rückgang im Vormonat wieder etwas zugelegt haben./la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Die Bewegungen hielten sich aber in Grenzen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,17 Prozent auf 133,63 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,42 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer