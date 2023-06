HSBC senkt Shop Apotheke auf 'Reduce' - Ziel 72 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat Shop Apotheke von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 55 auf 72 Euro angehoben. Der Bewertungsabstand zwischen Shop Apotheke und dem Wettbewerber DocMorris habe zuletzt ein Extremniveau erreicht, woraus sich Chancen ergäben, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn der Markt sei zu negativ für DocMorris und zu optimistisch für die Shop Apotheke. Entsprechend stufte er deren Aktien auf "Reduce" ab und hob DocMorris auf "Buy". Wer an das Potenzial des E-Rezepts glaube, der sei nun bei DocMorris richtig, ergänzte Johnen. Das heiße zwar nicht, dass die Shop Apotheke nicht gut aufgestellt sei, aber DocMorris sei eben nicht mehr so schwach, wie wohl immer noch viele glaubten./ag/mis

