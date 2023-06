Ab dem 12. Juni startet das größte Flugmanöver der NATO „Air Defender“, was zu erheblichen Verzögerungen im Luftverkehr sorgen wird. Geprobt wird mit vielen NATO-Ländern der Beistandsfall, also wenn Russland ein NATO-Land angreifen sollte. Während dessen tobt der reale (Stellvertreter)krieg in der Ukraine. Selinskyi bläst zum Angriff und startet nun eine Großoffensive. Damit erhöht sich jetzt im Sommer aber auch das Eskalationspotential, wie schon die Sprengung des Staudamms bei Cherson andeutet. Das Getreideabkommen mit der Ukraine könnte in 1 Monat aufgekündigt werden, wodurch die Weizenpreise wieder ansteigen würden Der Ex-NATO-Chef Rasmussen empfiehlt jetzt sogar NATO-Soldaten in das Kriegsgebiet zu schicken. Polen wäre sofort dazu bereit. Auch sollen Kampfjets im Herbst in die Ukraine geschickt werden. Je mehr sich die NATO aktiv in den Ukrainekrieg einmischt, desto größer ist die Gefahr, dass „Air Defender“ zur Realität wird und wir uns alle auf einmal m 3. Weltkrieg befinden.