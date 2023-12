Die Börsen Osteuropas werden von den westlichen Medien immer noch sehr stiefmütterlich behandelt. Dabei erweisen sich die Börsen Osteuropas immer wieder als deutliche Outperformer zu deutschen und sogar zu amerikanischen Aktien. Während sich in den USA die Anleger auf die „glorreichen 7 KI-Aktien“ konzentrieren wie Microsoft und Nvidia ist die Auswahl von gut performenden Aktien in Osteuropa wesentlich größer. Nur wenige Anleger nutzen bisher die großen Chancen an den Börsen Osteuropas, die nun auch auf neue Jahres-Höchstkurse anstiegen. So konnte jetzt der HTX-Index der Budapester Börse schon um 41 Prozent (!) in Euro auf einen neuen Jahres-Höchstkurs ansteigen, wobei die Warschauer Börse (38 Prozent) in den letzten Wochen nach dem Wahlsieg der Opposition vergleichsweise noch mehr anstieg. Aktien aus Kasachstan (+37 Prozent) erweisen sich nach wie vor als gute Alternative für nicht handelbare russische Aktien.

Einige russische ADR/GDR können jetzt wieder immerhin in Originalaktien umgewandelt werden, wenn der Anleger zuvor eine Ausnahmengenehmigung bei der Bundesbank erhalten hat und ein Rubelkonto in Russland eröffnet hat. Russische ADR oder auch Originalaktien sind zwar wegen der Sanktionen weiterhin nicht handelbar, aber es können sich jetzt wieder neue Chancen mit einigen russischen ADR/GDR ergeben. Interessante Aktien im OTC-Markt sind vor allem der russische Discounter Fix Price, der jetzt auch an die Börse in Kasachstan gegangen ist, und die IT-Aktien VKontakte und Yandex.