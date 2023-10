Der Israel-Krieg hält die Anleger in Atem. Die Anleger sind sehr verunsichert und nicht gerade in Kauflaune. Auch beim Berliner Börsentag am 21. Oktober in Berlin, wo Andreas Männicke auf Einladung von Freedom Broker einen Vortrag über die neuen Chancen in Osteuropa hielt, war die drohende Großoffensive des israelischen Militärs das dominante Thema und einige Anleger fragten sich, ob der Israel-Konflikt zu einem „black swan“ (schwarzen Schwan) an den Weltbörsen werden könnte, wenn er sich zu einem Flächenbrand im Nahen Osten ausweiten sollte. Die Weltbörsen tendierten in der vergangenen Woche schon sehr schwach. Auch die Charttechnik ist jetzt brisant. Droht nun ein Crash?

Während die westlichen Börsen zur Schwäche neigten, gab es sogar neue Jahreshöchstkurse an einigen Börsen in Osteuropa. Eine der Top-Performer unter den Weltbörsen ist die Budapester Börse, die Andreas Männicke mit einige Investoren vor einigen Tagen zusammen mit dem Weltenbummler Swen Lorenz „vor Ort“ in Augenschein nahm, um die Chancen in Ungarn auszuloten. Der Gesamteindruck von den ungarischen Unternehmen war durchgehend positiv. Neue Chancen tun sich jetzt aber auch in Kasachstan und sogar mit russischen ADR im OTC-Markt auf.