Der Angriff von dem Iran war wiederum eine Reaktion auf den Beschuss der iranischen Botschaft in Damaskus (Syrien) am 1. April, wofür der Iran Israel verantwortlich machte. Es starben dabei zwei hochrangige iranische Generäle. Jetzt kommt es sehr darauf an, wie Israel auf den iranischen Angriff reagieren wird. Die USA, China und Russland mahnen zur Zurückhaltung, wobei im Ernstfall die USA Israel und China, und Russland dem Iran beistehen würden.

Der Israel-Krieg droht nun zu eskalieren, nachdem der Iran in der Nacht vom 13. auf den 14. April zum ersten Mal Israel mit ca. 300 Flugkörpern wie Drohnen und Raketen Israel direkt angegriffen hat. Es wurden allerdings fast alle Flugkörper vorher abgefangen und vernichtet, was ein Erfolg der israelischen Flugabwehr war, wobei amerikanische und britische Flugzeuge dabei mithalfen.

Der Bitcoin gab nach dem Angriff bereits scharf nach und fiel von 67.000 auf 62.000 BTC/USD, erholte sich dann aber auch wieder. Falls Israel nun wieder den Iran massiv angreifen würde, dürften Aktienkurse eher fallen, weil der Israel/Iran-Krieg dann in einen Flächenbrand im Nahen Osten eskalieren könnte. Dafür dürfte dann Gold, Silber und Öl aber ansteigen. Von höheren Gold- und Ölpreisen würde dann wiederum Russland, aber auch Kasachstan profitieren.

Die Weltbörsen reagierten bisher bis Freitag relativ gelassen auf die neuen Eskalationsgefahren im Israel- und Ukraine-Krieg. Die Indices an der Wall Street und der DAX erreichten zuvor neue Allzeit-Hochs, korrigierten aber in der vergangenen Woche aber schon etwas. Aber auch die Börsen aus Osteuropa machten bis dahin viel Freude, vor allem die Aktien aus Kasachstan, Georgien und Serbien als neue Wachstumsregionen. Georgien ist jetzt sogar neuer EU-Beitrittskandidat und wird ebenso wie die Ukraine von der EU hofiert. Kasachstan profitiert auch von hohen Ölpreisen als Ölexportland.

Der KTX-Index für Aktien aus Kasachstan schloss am 12. April sogar mit einem Plus von 17,65 Prozent, nachdem er im letzten Jahr schon ein Plus von 32 Prozent erreichte. Er konnte damit den DAX klar outperformen.

