Nur wenige wissen, dass einige Banken aus Osteuropa nicht nur Outperformancechancen haben, sondern sogar krisenresistenter als einige westliche Banken sein können. Der CECE-Banken-Index stieg bereits um 8 Prozent in diesem Jahr und in 1 Jahr um 52 Prozent - weit besser als westliche Banken im Durchschnitt. Neben der OPT Bank in Ungarn zählen dazu auch Banken aus Georgien und Kasachstan. Nachdem russische Banken wie die Sberbank wegen der Sanktionen nicht mehr handelbar sind, bietet sich als Alternative nun sehr gut performende Banken aus Kasachstan an.

Es ist schon erstaunlich: trotz der Zunahme der geo- und geldpolitischen Risken eilen einige Märkte wie die Aktienmärkte, der Bitcoin, aber auch Gold von einem Allzeit-Hoch zum nächsten, wobei man den Bitcoin und Gold zumindest noch als „Angst- und Anti-Krisen-Anlage“ einstufen kann, aber die neuen Allzeit-Hoch an den Aktienmärkten machen schon nachdenklich. Die Anleger haben auch anscheinend schon schnell die Bankenkrise in den USA genau vor 2 Jahren vergessen. Nun droht aber eine neue Bankenkrise wegen der Flaute bei Gewerbeimmobilien in den USA. Dies beunruhigt die Anleger im Moment aber genauso wenig wie das große Eskalationspotential bei dem Israel- und Ukraine-Krieg.

Der KTX-Index für Aktien aus Kasachstan schloss am 8. März sogar mit einem Plus von 13 (Vorwoche 11) Prozent, nachdem er im letzten Jahr schon ein Plus von 40 Prozent erreichte. Risikogeneigte Anleger können Aktien aus Kasachstan direkt online über den Broker Freedom Finance (Freedom Broker) aus Zypern erwerben, wenn Sie zuvor dort ein Konto eröffnen, was unter folgendem Link leicht möglich ist:

https://freedom24.com/invite_from/2952896 . Russische ADR oder auch Originalaktien sind zwar wegen der Sanktionen weiterhin nicht handelbar, aber es können sich jetzt wieder neue Chancen mit einigen russischen ADR/GDR ergeben, die Sie nun zu Discountpreisen über die Broker Zerich Securities Ltd oder Freedom Finance aus Zypern im OTC-Markt außerbörslich erwerben können. Interessante Aktien im OTC-Markt sind vor allem der russische Discounter Fix Price, der jetzt auch an die Börse in Kasachstan gegangen ist, und die IT-Aktien VKontakte und Yandex (mehr dazu im Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eastststok.de). Auch hierfür müssen Sie aber ein Konto vor eröffnen, was unter diesem Link leicht möglich ist: https://trade.mind-money.eu