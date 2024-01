Es gibt eine altbekannte Börsenregel, die besagt, dass wenn es in der ersten Handelswoche an der Börse schlecht läuft, dass dann eher ein Bärmarkt im Jahresverlauf bevorsteht. Wenn dem so ist, sollten Anleger nicht unbedingt an westlichen Börsen investieren, aber selektiv an einzelnen Börsen in Osteuropa. Denn die Indices an der Wall Street, der EuroStoxx 50 und der DAX landeten allesamt in der ersten Handelswoche leicht im Minus; einige Börsen aus Osteuropa wie aus Ungarn, Tschechien, Kroatien, Rumänien, Bosnien, vor allem aber aus Kasachstan landeten aber im Plus. Schon im letzten Jahr konnten viele Börsen aus Osteuropa die westlichen Börsen klar outperformen, allen voran die Budapester und Warschauer Börse mit Plus von jeweils über 40 Prozent in 2023. Der CECE-Index mit Ungarn, Polen und Tschechien im Boot erreichte in 2023 ein Plus von 35 Prozent und der SETX-Index für Aktien aus Südosteuropa und der Balkan-Region erreichte ein Plus von fast 30 Prozent.

Der KTX-Index für Aktien aus Kasachstan schloss in der ersten Handelswoche sogar mit einem Plus von 4 Prozent, nachdem er im letzten Jahr schon ein Plus von 32 Prozent erreichte. Risikogeneigte Anleger können Aktien aus Kasachstan direkt online über den Broker Freedom Finance (Freedom Broker) aus Zypern erwerben, wenn sie zuvor dort ein Konto eröffnen, was unter folgendem Link leicht möglich ist:

Russische ADR oder auch Originalaktien sind zwar wegen der Sanktionen weiterhin nicht handelbar, aber es können sich jetzt wieder neue Chancen mit einigen russischen ADR/GDR ergeben, die Sie nun zu Discountpreisen über die Broker Zerich Securities Ltd oder Freedom Finance aus Zypern im OTC-Markt außerbörslich erwerben können. Interessante Aktien im OTC-Markt sind vor allem der russische Discounter Fix Price, der jetzt auch an die Börse in Kasachstan gegangen ist, und die IT-Aktien VKontakte und Yandex.

Nach der Champagnerlaune kam die Katerstimmung zum Jahresbeginn

