Glänzende Aussichten für Gold? "Neue Preishochs in 2023 nicht überraschend"

Die mögliche Kombination aus einem Stopp der Zinserhöhungen und tieferen wirtschaftlichen Abschwüngen könnten den Goldpreis in die Höhe treiben, so das Kalkül von einigen Marktteilnehmern. Wir haben bei Marcel Torney, Chef des Börsendienstes smallCAP Champions, nachgefragt: Zündet Gold die nächste Rallye-Stufe? "2023 ist für Gold bislang ein sehr gutes Jahr, aber es könnte ein exzellentes werden. Dem Edelmetall stehen richtungsweisende Handelswochen ins Haus", so Torney.



Doch zuletzt schwächelte das begehrteste Metall der Welt: "Gold wäre in einer ungleich besseren Ausgangslage, wenn es dem Edelmetall kürzlich gelungen wäre, die markanten Hochs aus den Jahren 2022 und 2020 zu durchbrechen und die Rallye mit einem frischen Kaufsignal weiter anzuheizen. Der Deckel im Bereich von 2.050 US-Dollar saß allerdings fest. Und so kam es, wie es kommen musste. Gold setzte zurück und konsolidiert derzeit", meint Marcel Torney.

"Heikle Phase"



Nach dem gestrigen Fed-Entscheid erreichte Gold neue Tiefs. "In diese heikle Phase fällt nun die Juni-Sitzung der Fed. Ob sich die Fed tatsächlich noch einmal zu einem Zinsschritt durchringen wird, bleibt abzuwarten. Mit Blick auf die ambivalente Datenlage steckt die Fed in der Zwickmühle", meint Goldexperte Torney.