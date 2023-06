Morphosys: JPMorgan verdreifacht das Kursziel – ist die Aktie bereits überkauft?

Fettes Kursplus zum Wochenende bei Morphosys: Nach einer doppelten Hochstufung von JPMorgan stieg der Kurs zum letzten Handelstag vor dem Wochenende bereits vorbörslich zurück in Richtung der 30-Euro-Marke. Diese war in der vergangenen Woche erstmals seit Anfang 2022 wieder erreicht worden. Am Vormittag notieren die Titel über 13 Prozent im Plus.

Sollten die Gewinne bis zum Handelsschluss gehalten werden, hätte sich der Kurs in diesem Jahr nun wieder verdoppelt. Die steile Kursperformance macht die Titel im SDAX zum zweitbesten Wert nach Redcare Pharmacy.