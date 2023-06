DAX weiter mit Rücklauf zum 10er-EMA erwartet

An der Lage hat sich sonst wenig geändert. Der DAX sollte nach dem jüngsten starken Kursanstieg eine Korrektur bis in den Bereich des 10er-EMA durchführen, der aktuell bei 16.160 Punkten notiert. Geht es weiter tiefer, wäre die nächste Zielmarke bei 16.000 Punkten zu sehen. Darunter dann an der Unterstützung bei 15.900/15.920 Punkten. Zudem befindet sich bei 15.860 Punkten noch ein offenes Gap, welches ebenfalls wieder geschlossen werden sollte.

Wie bereits am Vortag erwähnt, ist auch der S&P 500 deutlich überkauft und sollte ebenfalls vor einem Rücklauf stehen. Der Fear & Greed-Index von CNN Business der die Stimmung im S&P 500 widerspiegelt, notiert aktuell bereits im Quantil Extreme Greed. Dieser Bereich ist oft ein Signal für einen bevorstehenden Kursrücklauf im S&P 500. Sollte der S&P 500 unter Druck geraten, dürfte sich dies auch auf den DAX auswirken.