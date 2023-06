Cava: IPO-Kursverdopplung – jetzt noch rein in die Aktie? Zu euphorisch...

Eine Aktie kostete am Mittwoch 22 US-Dollar und lag damit über der erwarteten Spanne von 19 bis 20 US-Dollar. Das Unternehmen verkaufte 14,4 Millionen Aktien, die fast 318 Millionen US-Dollar einbrachten. Die Restaurantkette wurde demnach zunächst mit rund 2,45 Milliarden US-Dollar bewertet. Am Donnerstag eröffneten die Titel schließlich 90,0 Prozent über dem Ausgabepreis, was die Bewertung auf 4,78 Milliarden US-Dollar ansteigen ließ.

Obwohl das Unternehmen bereits 2006 gegründet wurde, eröffnete Cava seinen ersten Fast-Casual-Standort erst im Jahr 2011 und orientierte sich mit den selbst zusammengestellten mediterranen Gerichten an der populären Chipotle-Formel. Das Unternehmen vertreibt seine Dips, Aufstriche und Salatdressings auch in Lebensmittelgeschäften in den USA.