Hat nun die Korrektur bei Nasdaq und Dax begonnen? Es gibt einige Punkte, die dafür sprechen: erstens die Saisonalität (Richtung Ende Juni meist schwach) - das liegt einerseits an der beginnenden blackout period für die US-Konzerne vor der Berichtssaison, andererseits an dem "rebalancing" zwischen Aktien und Anleihen (Investoren haben stark in Aktien investiert und müssen die Aktienquote zurück fahren). Dazu die extreme Long-Positionierung an der Wall Street, vor allem beim Nasdaq. Der Dax wiederum heute schwächer, weil China die Zinsen weniger stark gesenkt hat als erhofft. Dazu kommt die Gewinnwarnung von Lanxess, die auf eine fortgesetzte Rezession in Deutschland hinweist. Dabei will die EZB trotz bereits rückläufiger Erzeugerpreise die Zinsen weiter anheben - und wird damit den Abschwung noch verstärken..

