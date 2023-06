Heute im Fokus: Walgreens Boots Alliance, Delta Air Lines und US-Konjunkturdaten

Konjunkturdaten

07:00 Uhr, Japan: Frühindikatoren 04/23 (endgültig)

08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 04/23 (endgültig)

08:00 Uhr, Uhr, Schweden: Handelsbilanz 05/23

08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 05/23

10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 06/23

14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (vorläufig)

15:00 Uhr, USA: FHFA-Hauspreisindex 04/23

16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 05/23

16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 06/23

16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/23

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche)

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 27.06.2023 Zeit Land Relev. Termin 10:00 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 10:30 GBR MPC Mitglied Tenreyro Rede 10:30 EUR EZB Panetta Rede 11:30 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 11:30 CAN BoC's Kozicki speech 14:00 EUR EZB Schnabel Rede 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 15:00 USA Immobilienpreisindex (Monat) 16:00 USA Verbrauchervertrauen Conference Board



