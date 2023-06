Genuss mit Schattenseiten - 7 Zuckerfallen im Alltag

--------------------------------------------------------------

Langkampfen (ots) - Er ist buchstäblich in aller Munde, obwohl sein Genuss auchzahlreiche Kehrseiten mit sich bringt: Zucker. Als wichtiger Bestandteil unsererErnährung haben Kohlenhydrate - und damit auch Zucker - durchaus ihreBerechtigung auf dem Speiseplan. Gerade aber über stark verarbeiteteLebensmittel nehmen viele Menschen ein bedenkliches Maß an raffiniertem Zuckerzu sich, während etwa gesunde Ballaststoffe(https://www.verival.de/blog/ernaehrung/ballaststoffe-ernaehrung/) oft zu kurzkommen - mit Folgen wie Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.Ein hektischer Alltag, Unwissen und eingefahrene Muster: Der Griff zuTiefkühlpizza und Fertig-Limo ist schnell passiert, und gerade inIndustrieländern sind zuckerhaltige Lebensmittel sehr beliebt. Nicht nur derZusammenhang zwischen Zuckerkonsum und Adipositas sollte dabei zu denken geben:Oft sind es dabei nur kleine Anpassungen am Speiseplan, mit denen Zucker durchgesunde Alternativen ersetzt werden kann.Was sind einfache Kohlenhydrate und was macht sie ungesund?"Raffiniert" und "komplex" mag alltagssprachlich eine ähnliche Bedeutung haben.In Zusammenhang mit Kohlenhydraten aber beschreiben diese Begriffe zweiGegensätze, die es für eine ausgewogene Ernährung unbedingt zu unterscheidengilt.Komplexe Kohlenhydrate - auch Mehrfachzucker genannt - bestehen aus langenMolekülketten. Um sie aufzuspalten, benötigt der Körper Zeit, sodass sie denBlutzuckerspiegel nur langsam ansteigen lassen. Sie sind ein wichtigerBestandteil einer ausgewogenen Ernährung, indem sie den Körper langfristig mitEnergie versorgen können. Außerdem enthalten Lebensmittel mit langkettigenKohlenhydraten häufig größere Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen, die demKörper regelmäßig zugeführt werden müssen.Bei raffinierten Kohlenhydraten unterscheidet man zwischen raffiniertemGetreide, wie es etwa in Weißbrot verarbeitet wird, und Zucker in seinerReinform. "Raffinierte Kohlenhydrate durchlaufen oft sehr komplexeVerarbeitungsverfahren. Dabei gehen den Lebensmitteln oft wichtige Vitamine undMineralstoffe verloren", erklärt Alexandra Wiesinger von Verival(https://www.verival.de/) und ergänzt: "Weil raffinierten Kohlenhydraten auchdie Ballaststoffe fehlen, hält die Sättigung nach dem Essen nur kurz an. Der