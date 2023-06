NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag zunächst keine gemeinsame Richtung gefunden. Während die Standardwerte-Indizes vom starken Bankentiteln nach dem positiv ausgefallenen, jährlichen Stresstest der US-Notenbank Fed gestützt wurden, ging es an der Technologiebörse Nasdaq moderat bergab.

Rund eine Stunde nach dem Handelsstart stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,61 Prozent auf 34 057,63 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,15 Prozent auf 4383,33 Punkte hoch. Dagegen gab der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,38 Prozent auf 14 907,82 Punkte nach./gl/he