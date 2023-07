Zocken verboten - 25 Jahre IAC

Im Jahr 1998 trafen sich zehn Itzehoer zur Gründung eines Aktienclubs. Der Plan: Zusammen an der Börse investieren, gemeinsames Wissen zu bündeln und so ein Gegenmodell zur Anlageberatung der Banken zu erproben. Niemand ahnte damals, welch eine Erfolgsgeschichte der Club werden würde: Heute gilt der IAC mit rund 10.000 Mitgliedern und über 700 Millionen Euro investiertem Vermögen als größter Aktienclub Deutschlands. Grund genug, anlässlich des 25. Jubiläums einmal zurückzuschauen und das Erfolgsgeheimnis des Clubs zu beleuchten: Das Gründungsjahr 1998 war geprägt durch ein Börsenfieber in Deutschland. T-Aktie und Neuer Markt hatten die bis dahin aktienskeptischen Deutschen massenhaft an die Börse gelockt. Rückblickend mit teils fatalen Folgen: Die T-Aktie brach beim Platzen der Technologie-Blase in der Spitze um über 90% ein. Der Neue Markt gar um 98%. Für viele Anleger Grund genug, sich mit annähernden Totalverlusten enttäuscht von der Börse abzuwenden. Anders im IAC: Von Beginn an folgte der Club dem Motto „Zocken verboten“. Statt auf Neuen Markt und T-Aktie setzte der Club auf eine breite Länder- und Branchenstreuung aus 50 Weltmarktführern wie Coca-Cola, McDonald´s, Microsoft & Co. – im Clubjargon kurz internationale Qualitätsaktien. Diese Strategie bewahrte den Club vor den horrenden Verlusten beim Platzen der Tech-Blase im Jahr 2000. Beobachter des IAC verstanden: Börse ist nicht gleich Börse – vielmehr gibt es einen Unterschied zwischen Spekulation und Investition. Anstatt ständig risikoreich auf den neusten heißen Aktientipp zu spekulieren, lässt sich durch Investition in 50 ausgewählte internationale Qualitätsaktien auch deutlich sicherer vom langfristigen Wachstum der Weltwirtschaft profitieren. Dieser konservativen Strategie ist der Club auch in den folgenden Jahrzehnten durch alle Aufs und Abs an der Börse treu geblieben. Ob die globale Finanzkrise 2009, die Eurokrise 2012, der Corona-Crash 2020 oder die Ukraine-Krise 2022: Stets hat die mittlerweile im eigenen IAC-Club-Fonds umgesetzte Strategie der internationalen Qualitätsaktien deutlich weniger Kursverluste erlitten als bspw. das deutsche Börsenbarometer DAX. Damit haben IAC-Anleger die Börsenschwankungen nicht nur nervenschonender erlebt, sondern ihr Geld gemessen an der Wertentwicklung des Clubfonds seit den Tiefstkursen der Finanzkrise 2009 auch mehr als verdreifacht. Mittlerweile zählt der IAC bzw. die geschäftsführende TOP Vermögensverwaltung AG aus Itzehoe zu den größten bankenunabhängigen Vermögenverwaltern in Deutschland und wurde vielfach ausgezeichnet: Eben erst vom Euro-Finanzen-Verlag zum „Finanzberater des Jahres 2023“. Darüber hinaus ist der Club heute bundesweit vernetzt: Ob Dirk Müller, alias „Mister Dax“, Börsen-Professor Max Otte, führende Fondsgesellschaften wie DJE, Fidelity, Flossbach von Storch oder ex-ifo-Chef Prof. Sinn. Auf seinen Börsenveranstaltungen und seinen bundeweit einzigartigen Investment-Kreuzfahrten hat der Club bereits diese und andere Redner präsentiert und steht oft nach wie vor in regelmäßigem Austausch mit diesen hochkarätigen Finanzexperten. Bleibt die Frage nach den Plänen für die kommenden 25 Jahre? Im IAC will man das Rad für erfolgreiches Investieren nicht neu erfinden. Eine Strategie, die in den letzten 25 Jahren erfolgreich war, wird es auch in den kommenden 25 Jahren sein. Schließlich wird die Weltwirtschaft weiter wachsen - und damit die internationalen Qualitätsaktien des Clubs wie Apple, BMW, Microsoft, Coca-Cola & Co. Wichtig nur: Dem Gründungsmotto treu zu bleiben - „Zocken verboten“.