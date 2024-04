Es ist eine Binse: Langfristig wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. Doch anstatt dem Ruf deutscher Neidkultur alle Ehre zu erweisen und diesen Umstand reflexartig als ungerecht zu verurteilen, könnte man die Sache ja auch mal amerikanisch-positiv angehen: „Jemand ist finanziell erfolgreich? Great! Was muss ich tun, um es auch zu sein“? Werfen wir also mal einen Blick auf die aktuelle Liste der Super-Reichen und wie sie ihr Vermögen anlegen, um zukünftig noch reicher zu werden. Auf Platz 9 und 10 der Liste: Sergey Brin und Larry Page. Als Gründer von Google verfügen sie über je rund 120 Mrd. US-Dollar, Großteils gehalten in Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Ähnlich Steve Ballmer (Platz 8) und Bill Gates (Platz 7): Sie verfügen als ehemalige Chefs bzw. Gründer des heute größten Softwarekonzerns der Welt jeweils über rund 130 Mrd. US-Dollar, Großteils gehalten in Microsoft-Aktien. Mit 136 Mrd. auf Platz 6 der Liste findet sich Warren Buffett, der sein Vermögen in Aktien von Berkshire Hathaway hält. Auf Platz 5 mit fast 160 Mrd. US-Dollar Larry Ellison, Gründer und Großaktionär des Software-Konzerns Oracle, in dessen Aktien nach wie vor der Großteil seines Vermögens steckt. Platz 4 belegt Marc Zuckerberg, Gründer und Besitzer eines stolzen Paketes an Facebook-Aktien. Platz 3: Elon Musk, Gründer und Hauptaktionär von Tesla, gefolgt von Jeff Bezos (Platz 2), der sein Vermögen von rund 200 Mrd. US-Dollar mit Amazon gemacht hat und als größter Aktionär nach wie vor rund 10% der Aktien des Online-Händlers hält. Platz 1 und damit aktuell reichster Mensch der Welt ist schließlich Bernard Arnault, Großaktionär des Luxusgüterkonzerns LVMH mit seinen Marken Louis Vuitton, Dior, Tag Heuer & Co. und einem Vermögen von über 226 Mrd. US-Dollar. Auch wenn sich mit Arnault unter den Top-10 reichsten Menschen der Welt lediglich ein einziger Europäer unter ansonsten nur US-Amerikanern findet, ist allen gemein: Ausnahmslos alle haben ihr Vermögen mit Aktien gemacht und halten es nach wie vor zum größten Teil weiterhin darin. Wenn aber die reichsten Menschen der Welt immer reicher werden und gleichzeitig allesamt den Großteil ihres Vermögens in Aktien halten, belegt das die wissenschaftlich ohnehin belegte Erkenntnis, dass Aktien langfristig die ertragreichste Anlageklasse sind. Genau aus diesem Grund eifern wir im IAC bereits seit unserer Gründung 1998 den Superreichen nach. Mit LVMH, Berkshire, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle befinden sich aktuell die Aktien von 9 der 10 reichsten Menschen der Welt in unserem Portfolio. Lediglich die Tesla-Aktie gehört nicht dazu. Und das war zuletzt auch gut so: Zwar hat sich die Aktie von Elon Musk seit 2014 grandios entwickelt. Seit ihrem Höchstkurs Ende 2021 hat sich der Kurs allerdings anders als die Aktien der anderen 9 Superreichen mehr als halbiert. Das verdeutlicht auch: Die Superreichen gehen ein enormes Risiko ein, indem sie ihr Vermögen Großteils in nur einer Aktie halten. Wer sich das als Privatanleger nicht leisten kann oder will, sollte breiter streuen. Was spricht schließlich dagegen, anstatt auf die Aktie von nur einem Superreichen gleich auf die aller 10 zu setzen? Oder wie wir im IAC noch etwas breiter und damit sicherer über gleich 50 internationale Qualitätsaktien zu streuen? Im Ergebnis ist das Risiko sehr breit gestreut und man legt sein Geld dennoch an, wie die Superreichen und profitiert eins zu eins vom Trend, dass deren Vermögen langfristig nun einmal überdurchschnittlich wachsen.