Mega-Rallye bei Batterie-Aktie – jetzt noch rein in die Kursrakete?

Und weiter: "Unserer Meinung nach ist Freyr eine relativ binäre Investitionsmöglichkeit, von der wir glauben, dass sie bedeutende Fortschritte bei den kommerziellen Meilensteinen zeigen kann."

Freyr ist an der New Yorker Börse notiert und hat es sich zur Aufgabe gemacht, umweltfreundliche Batteriezellen zu produzieren, um die Dekarbonisierung von Energie- und Transportsystemen weltweit zu beschleunigen. Das Unternehmen hat mit dem Bau der ersten seiner geplanten Fabriken in Mo i Rana, Norwegen, begonnen und die potenzielle Entwicklung einer Batteriezellenproduktion in industriellem Maßstab in Vaasa, Finnland und in den USA angekündigt.

Das Unternehmen baut auch seine strategischen Beziehungen aus, wobei Analyst Jonas auf eine neue Vereinbarung mit dem chinesischen Batteriehersteller Sunwoda Mobility Energy hinwies, die seiner Meinung nach die technologische Diversifizierung verbessern könnte.

Die Freyr-Aktie ist seit Jahresbeginn um 4,5 Prozent gestiegen. Das durchschnittliche Rating der Analysten lautet 'Buy' und impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 63 Prozent gegenüber dem derzeitigen Kursniveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion