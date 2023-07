Euphorie? Welche Euphorie?

Aber die Stimmung ist noch längst nicht extrem. Erst im Februar ging die bisher längste Periode in der Historie der Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zu Ende, in der die Anleger bearish waren: satte 44 Wochen lang (siehe mittlerer Chartteil)! Danach folgten nach einem kurzen bullishen Umschwung weitere 14 Wochen Stimmungs-Baisse. Das ist ebenfalls ein historisch hoher Wert, der vor 2022 erst zweimal überboten wurde.

Quellen: MarketMaker mit Daten von AAII, eigene Berechnungen

Zwar schöpfen die Anleger schon wieder Hoffnung, aber sie sind noch vorsichtig: Die Aktienquote (unterer Chartteil) ist nach ihrem Rückgang 2022 erst moderat gestiegen und liegt nur wenig über ihrem Mittelwert seit 2009 (grau gestrichelte Linie). Mit anderen Worten: Es ist also noch genug Geld an der Seitenlinie, das bei anhaltend guter Stimmung in den Aktienmarkt fließen kann.

Im Nasdaq 100 werden selbst kleine Rücksetzer immer noch aufgeholt

Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es dann in die Tech-Werte fließt und die Übertreibung im Nasdaq 100 weiter befeuert. Bisher ist jedenfalls in dem Index keine Schwäche zu sehen – bzw. jeder kleine Anflug von Schwäche wird rigoros durch Nachkäufe ausgemerzt:

Trotz eines Fehlausbruchs an der 15.000-Punkte-Marke drehte der Kurs bereits an der kleinen grünen Unterstützung wieder nach oben und attackiert die runde Marke erneut. Am Freitag hat er sie in beeindruckender Manier bereits wiedererobert. Und bisher wurde erst der steilste Trend verlassen, was aber bei derartigen Rallys völlig normal ist.

Neue Kursfantasie gesucht

Allerdings brauchen die Bullen nun neue Kaufgründe bzw. Fantasie für weiter steigende Kurse. Denn die Mauer der Angst, an der sich die Kurse bis vor Kurzem noch nach oben hangelten, ist abgebröckelt. Das zeigt der deutliche Rückgang des „Angst-Barometers“ für den S&P 500: