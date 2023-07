BERENBERG stuft DIC ASSET AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dic Asset auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Auch wenn die Aktien des Immobilienunternehmens seit Jahresanfang schon schlecht gelaufen sind, dürften sie auf die Gewinnwarnung nochmals negativ reagieren, schrieb Analyst Kai Klose am Montag in einer ersten Reaktion. Neben der Gewinnentwicklung stehe bei den Anlegern vor allem die Finanzlage im Fokus, nachdem die Ratingagentur S&P ihre Bonitätseinstufung im März gesenkt habe./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 05:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DIC Asset Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 5,06EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: DIC ASSET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m