Kurz vor Beginn der US-Berichtssaison fällt auf, dass die lange so stark gestiegenen Big-Tech-Aktien aus dem Nasdaq 100 nicht mehr steigen wollen - während nun anderer Sektoren besser laufen. Das hat Gründe: denn die inzwischen extrem teuren Tech-Aktien müssen die himmelhohen Bewertungen rechtfertigen - und das scheint einigen Investoren kurz vor der Berichtssaison ein zu großes Risiko zu sein, deshalb gibt es Gewinnmitnahmen. Daher ist heute der Nasdaq 100 der schwächste Index an der Wall Street, die so stark verprügelten US-Regionalbanken sind dagegen im Aufwind. Sollte sich etwa herausstellen, dass auch an der Börse das Gesetz der Schwerkraft für Big Tech wieder gültig ist? Angesichts der massiven Long-Positionierung in diesen Aktien und ihrer Gewichtung in den Indizes waäre dsa ein Problem..

Hinweise aus Video: