Royalty-Gesellschaften bieten attraktive Dividenden bei überschaubarem Risiko

„Royalty-Aktien“ sind Werte, die meist gar keine oder nur sehr wenige Minen selbst operativ betreiben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich derartige Unternehmen – häufig mittels Einmalzahlungen - Minderheitsanteile an Minen, Verkaufserlöse an den geförderten Rohstoffen (klassische (Net-Smelter-)Royalties) oder geförderte Rohstoffe (häufig Bei-Produkte) zu günstigen Preisen sichern (so genannter Metal Stream). Der Vorteil dieser Unternehmen liegt auf der Hand: Sie kassieren Royalties, solange die Minen laufen oder sichern sich zu festgelegten Preisen einen Teil der geförderten Rohstoffe. Andererseits sparen sie sich aber (weitestgehend) die Kosten für die Exploration, Kapital-Kosten und operative Kosten, sofern sie keine eigenen Minen betreiben. Dies führt dazu, dass die All-In-Kosten nur einen Bruchteil der durchschnittlichen All-In-Kosten vergleichbarer Produzenten ausmachen. Ein ungeheurer Vorteil im Falle sinkender Rohstoff-Preise. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass Royalty-Aktien häufig diversifizierter aufgestellt sind. Das heißt sie haben nicht nur Gold- und Silber-Projekte im Portfolio, sondern zum Beispiel auch Basismetall-, Öl- und Gas-Projekte. Das alles führt dazu, dass Royalty-Aktien regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten (können) – auch bei schwierigen Marktverhältnissen.

Auf den ersten Blick fällt bei den allermeisten Royalty-Werten auf, dass sie relativ wenig Schulden (die Kreditlinien sind zum Teil gar nicht oder nur sporadisch angetastet und erneuern sich zudem nach Laufzeitende wieder), dafür aber hohe Cashbestände haben. Das versetzt diese Gesellschaften in die Lage auf Einkaufstour zu gehen und weitere lohnende Geschäfte zu machen. Interessant wäre das vor allem für notleidende Gesellschaften, die dringend Cash brauchen und dafür einen Teil ihrer Produktion abtreten. Das I-Tüpfelchen bilden die stabilen Dividenden, die zuletzt teilweise sogar angehoben wurden.

Eines dieser Unternehmen ist Gold Royalty. Die kanadische Gesellschaft besitzt diversifiziertes Portfolio aus mehr als 200 Royalties, die sich in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in ganz Amerika befinden. 2022 konnte man so bereits einen Umsatz von 5,7 Millionen US$ erreichen, was die Vorgabe übertraf. Tendenz stark steigend, da immer mehr (Groß-)Projekte in Produktion gebracht werden, an denen Gold Royalty entsprechende Royaltyrechte hält. Richtig interessant wird es, wenn Großprojekte wie Canadian Malartic/Odyssey, Côté, REN, Fenelon und einige weitere an den Start gehen beziehungsweise – wie bei den Nevada Gold Mines Royalties entsprechende Förderkennzahlen erreichen. In den nächsten drei Jahren peilt Gold Royalty jeweils ein Umsatzwachstum um 60% an. Gold Royalty zahlt eine quartalsweise Dividende von 0,01 US$ je Aktie. Mit rasch anziehenden Royalty-Umsätzen besteht eine zusätzliche Chance für eine Anhebung der Quartalsdividende. Gold Royalty besitzt die Expertise und die finanziellen Mittel, um weitere Kracher-Royalties a la Côté bzw. Nevada Gold Mines zu generieren. So konnte man sich kürzlich ein Paket an Royalties im ergiebigen Abitibi Greenstone Belt sichern. Zukünftig könnte auch Australien in den Fokus von Gold Royalty rücken.

Osisko Gold Royalties ist eine kanadische Royalty-Gesellschaft, die sich seit der Gründung im Juni 2014 hauptsächlich auf Edelmetall-Royalty- und -Streaming-Lizenzabkommen in Nord- und Südamerika fokussiert hat. Das Unternehmen konnte sich in wenigen Jahren zur weltweit viertgrößten Royalty-Gesellschaft entwickeln und besitzt derzeit wohl das größte Wachstumspotential in dieser Gruppe. Osisko Gold Royalties hält ein Portfolio von rund 180 Royalties und Streams, wovon 20 derzeit bereits aktiv zum Cashflow beitragen, während andere das erhebliche Wachstum der Gesellschaft in den nächsten Jahren ermöglichen. 85% des Netto-Gegenwartswerts aller Streams bzw. Royalties liegt in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt ein relativ geringes Risiko, da viele der Minen zu absoluten Niedrigkosten fördern und daher auch Schwankungen der Edelmetallpreise zwar zu Margeneinbußen, nicht aber zu Verlusten führen können. Das Wachstumspotenzial ist für den Fall stabiler beziehungsweise anziehender Edelmetallpreise gigantisch, da in den kommenden Jahren gleich mehrere neue Minen in Betrieb gehen werden, an denen Osisko Gold Royalties Stream- oder Royalty-Forderungen hält. Osisko Gold Royalties erwirtschaftet regelmäßig Cash-Margen von mehr als 90% und zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,06 CA$ je Aktie.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

