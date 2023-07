Schweizer Schokoladenkonzern Barry Callebaut mit Volumenrückgang

Die Manager begründeten den Rückgang unter anderem mit einer inflationsbedingt niedrigeren Kundennachfrage. Würde man allerdings die Volumeneinbußen wegrechnen, die durch die Schließung einer Schokoladenfabrik im belgischen Wieze nach einem Salmonellenvorfall entstanden sind, läge das Minus laut Mitteilung bei 1,5 Prozent. Das entspreche dem zugrundeliegenden Schokoladenmarkt, hieß es. In anderen Worten: BC gibt an, beim Mengenrückgang etwa im Rahmen der Konkurrenz zu liegen.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltgrößte Schokoladenproduzent Barry Callebaut (BC) hat in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres (per Ende Mai) weniger Schokolade verkauft. Das Verkaufsvolumen nahm gegenüber der Vorjahresperiode um 2,7 Prozent ab, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen war.

Der Umsatz nahm derweil in Schweizer Franken um 3,6 Prozent auf 6,3 Milliarden Franken zu. In Lokalwährung hätte das Plus sogar bei 8,1 Prozent gelegen. Bei dem Unternehmen gibt der Umsatz allerdings weniger Aufschluss über den Geschäftsverlauf als das Verkaufsvolumen. Barry Callebaut kann nach eigenen Angaben steigende Preise, etwa für Kakao, direkt an die Kunden weitergeben.

Für das Gesamtjahr bleibt BC derweil für die bereits früher kommunizierte Erwartung zuversichtlich. "In einem anspruchsvollen Marktumfeld streben wir weiterhin ein flaches Volumenwachstum für das Gesamtjahr 2022/23 an", wird der erst seit wenigen Monaten amtierende Firmenchef Peter Feld in der Mitteilung zitiert.

Im nächsten Quartal dürfte es nach Einschätzung von Analysten wieder ein Volumenwachstum geben: Denn letztes Jahr im Juni - also im vierten Quartal - wurden in der zu BC gehörenden weltgrößten Schokoladenfabrik im belgischen Wieze die Salmonellen entdeckt, was das Geschäft im Schlussquartal des letzten Jahres herunterzog. Somit sind die Vergleichszahlen für das laufende Quartal außerordentlich tief./tv/rw/AWP/men

Die Barry Callebaut Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 1.746EUR gehandelt.