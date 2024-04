Tipp aus der Redaktion Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 3/24

06:30 Uhr, Niederlande: Produktion verarbeitendes Industrie 2/24

08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 3/24

08:00 Uhr, Norwegen: Erzeugerpreise inkl. Öl, 3/24

08:00 Uhr, Schweden: Industrieaufträge 2/24

09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 2/24

09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 3/24

10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 2/24

11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 2/24

11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 3/24

12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 3/24

14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 3/24

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 2/24 (endgültig)

20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 20.3.24



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 10.04.2024 Zeit Land Relev. Termin 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 14:45 USA Fed Bowman Rede 15:45 CAN BoC Zinssatzentscheidung 15:45 CAN BoC Zins Statement 16:00 CAN Bank of Canada Geldpolitik-Bericht 16:30 CAN BoC Press Conference 18:45 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 20:00 USA Monatliches Budget-Statement 20:00 USA FOMC Protokoll



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Zentralredaktion aus Berlin