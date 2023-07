Tipp der Woche ll: Einem Sektor, dem Anleger ebenfalls Aufmerksamkeit schenken sollten, ist der Tech-Bereich. Die KI-Revolution ist in vollem Gange und ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. In diesem kostenlosen neuen Report zeigen wir fünf Top-Aktien, die unbedingt auf Ihre Watchlist müssen! Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 17.07.2023 Zeit Land Relev. Termin 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (Jahr) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 14:30 USA NY Empire-State-Produktionsindex

Tipp der Woche l: In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist! Nur für kurze Zeit gibt es jetzt die doppelte Probezeit – zwei Monate für nur 30 Euro jetzt hier testen!

Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Ihre wichtigsten Termine Neue Zahlen von Nordea, TomTom, Richemont, Würth plus Konjunkturdaten aus China

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer