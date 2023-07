Auch der Lithiumexplorer Brigadier Gold (TSXV BRG / WKN A2DNV3) hat sich eine vielversprechende Liegenschaft in der Region James Bay in der kanadischen Provinz Québec gesichert. Wie andere Juniors hofft man, in den Spuren von Patriot Battery Metals oder Li-FT Power wandeln zu können. Wie andere Juniors auch, wurde man aber bislang durch die Waldbrände in der Region daran gehindert, auf das Projektgelände zu gelangen – bislang!



Denn wie das Brigadier gestern mitteilte, sind die Explorationsarbeiten auf der Lithiumliegenschaft Nemaska2 wieder angelaufen, nachdem die Behörden die Evakuierungsanordnung auf Grund der Waldbrände zum Teil aufgehoben hat. Das Unternehmen hat daraufhin die technischen Teams mobilisiert, um die bereits gemeldete erste Explorationsphase wieder aufzunehmen.

Brigadier hofft, mit diesen Arbeiten Ziele für ein Bohrprogramm im Spätsommer generieren zu können. Übergeordnet verfolgt man das Ziel, damit und mit weiteren Explorationsprogrammen die Existenz einer oberflächennahen, lithiumhaltigen Mineralisierung mit großen Tonnagen nachzuweisen.

Konzentration auf weiße Pegmatit-Aufschlüsse

Das Unternehmen wird sich mit der ersten Phase seiner Explorationsarbeiten auf die rund 20 weißen Pegmatit-Aufschlüsse konzentrieren, die sich auf der Nemaska2-Liegenschaft befinden. Jeder dieser Aufschlüsse erstreckt sich dabei laut Brigadier über eine Fläche von rund 1.000 Quadratmetern. Insbesondere hofft man, mögliche Vorkommen zusätzlicher Pegmatitgänge oder anderer günstiger Strukturen nachweisen zu können.

Brigadiers CEO Rob Birmingham kommentierte die Wiederaufnahme der Aktivitäten: „Unsere Gedanken sind bei den Gemeinden, die von den Bränden in Québec betroffen waren und sind. Wir sind dankbar für das schnelle Handeln und die klare Kommunikation der verschiedenen Ministerien und Gesellschaften in Québec, um die Sicherheit der Anwohner, einschließlich des Brigadier-Teams, zu gewährleisten. Nach einer kurzen Pause freuen wir uns, die Feldarbeiten auf Nemaska2 wieder aufzunehmen, wo wir die Pegmatit-Aufschlüsse weiterverfolgen werden, wobei die Untersuchungsergebnisse in den kommenden Monaten erwartet werden.“

Aktiv in einer besonders aktiven Lithiumregion

Wie erläutert ist Brigadier in der Region James Bay tätig, wo in den letzten Wochen und Monaten eine besonders rege Aktivität zu beobachten war. Neben zahlreichen teilweise bereits sehr erfolgreichen Explorern wie auch der von Goldinvest.de schon länger beobachteten Q2 Metals, sind dort mittlerweile auch einige Majors vertreten.

So entwickelt Nemaska Lithium zum Beispiel dort die Whabouchi-Lithiummine unterstützt unter anderem durch den Branchenriesen Livent. Und erst im Mai dieses Jahres schloss Nemaska Lithium einen auf elf Jahre angelegten Liefervertrag über Lithiumhydroxid ab. Kürzlich kaufte sich zudem der Bergbaugigant Rio Tino in die James Bay-Region ein. Der Konzern schloss Vereinbarungen mit zwei Explorationsgesellschaften ab, die bis zu 175 Mio. Dollar für die Erkundung von Lithiumzielen im Frühstadium bereitstellen.

Fazit: Dass Brigadier jetzt seine Teams wieder ins Feld schicken kann, sind sehr gute Neuigkeiten für das Unternehmen und auch dessen Aktionäre. Wir hoffen, dass die Gesellschaft nun ihre Exploration der Nemaska2-Liegenschaft schnell voranbringen kann. Sollte es tatsächlich gelingen, so zeitig aussichtsreiche Bohrziele zu generieren, dass noch im Spätsommer gebohrt werden kann, wäre das eine unserer Ansicht nach sehr positive Entwicklung, für diesen spannenden – wenn auch nach wie vor hoch riskanten – Lithiumexplorer. Der offenbar auf jeden Fall in der richtigen Region aktiv ist.

