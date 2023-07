Wirtschafts- und Unternehmenstermine am 14.07.2023

Am 14. Juli 2023 um 16:00 Uhr wird der Reuters/Michigan Verbraucherstimmungsindex von der Reuters/University of Michigan veröffentlicht. Dieser Index ist eine Umfrage zur Verbraucherstimmung und gibt Aufschluss darüber, ob die Verbraucher bereit sind, Geld auszugeben. Eine hohe Lesung des Index deutet auf eine positive Stimmung hin und kann den USD stärken, während eine niedrige Lesung auf eine negative Stimmung hinweist und den USD schwächen kann.Zusätzlich zu diesem Wirtschaftstermin gibt es am 14. Juli 2023 auch zwei Unternehmenstermine. Agrana Beteiligungs wird an diesem Tag eine Dividendenauszahlung vornehmen. NORDWEST Handel wird das Geschäftsvolumen per 30. Juni 2023 veröffentlichen. Diese Termine geben Einblick in die finanzielle Situation und Leistung der jeweiligen Unternehmen.