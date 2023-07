Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der vermutlich gedehnten lila 1=13827 die kurze überschiessende lila 2=11807 nebst laufender kurzer lila 3 (bisher 16428). Der Zielbereich der kurzen impulsiven lila 3 zwischen 16297 und 25634 wurde bereits erreicht und mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt. Das mögliche Ende der lila 3 ist nicht absehbar und dürfte erst mit dem noch fehlenden Abschlussvorboten in Form der lila 4 (23er Ziel derzeit 15337 – hellblaue Fibos) bestätigt werden.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 16428 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich zwischen 16297 und 25634 erreicht hat. Die lila 3 wurde mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt. Der Verlauf der lila 3 lässt sich mehrdeutig impulsiv zählen:Lila 1=12701, lila 2=12543, lila 3=14677 (blaue i=13444, blaue ii=13020, blaue iii=14583, blaue iv=14192, blaue v=14677), lila 4=13694, lila 5 bisher 16428 (rote I=15708, rote II=14460 unterhalb 38er RT 14939, rote III bisher 16428).Die rote III (bisher 16428; blaue i=16428, blaue ii bisher 15444 mit orangener a=15705, orangener b=16210, orangener c=15444 unterhalb 38er RT 15676 – graue Fibos, vermutlich laufende blaue iii bisher 16183 mit Mindestziel 16731, 100er Ziel 17412, 161er Ziel 18629) der lila 5 ist oberhalb der 100er Ausdehnung (derzeit bei 16473) und eventuell sogar oberhalb der 161er Ausdehnung (derzeit bei 17715 - blaue Fibos) zu erwarten.Das Mindestziel der roten III bei 16093 wurde überschritten. Die lila 5 ist bereits in den Zielbereich der lila 3 vorgedrungen (blauer Pfad).Aufgrund der zu erwartenden Bewegungen des DJI ist dieses Szenario als Hauptvariante einzuordnen.Lila 1=12701, lila Alt: 2=11994, lila Alt: 3=15708 (rote Alt: I=12945, rote Alt: II=12543, rote Alt: III=14677, rote Alt: IV=13694 unterhalb 23er Ziel 14173, rote Alt: V=15708, lila Alt: 4=14460 unterhalb 23er Ziel bei 14831, lila Alt: 5 bisher 16428.