Auftragsstau - Die hohen Auslieferungszahlen täuschen!

Der VW-Konzern konnte im ersten Halbjahr deutlich mehr Autos verkaufen. Weltweit wurden 847.600 Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert. Das sind 5,7 % mehr als im Mai 2022. Die Auslieferungszahlen ins Ausland sind um 68 % gestiegen, somit ein Plus von insgesamt 12,8 %.

Doch die Zahlen täuschen: Die Nachfrage sinkt. Grund für die hohen Auslieferungszahlen ist die Abarbeitung von Aufträgen aus dem vergangenen Jahr. Aufgrund von mehreren Lieferengpässen haben sich die Aufträge gestaut.

Umweltbonus für Flottenkunden gestrichen!

Zudem sind viele Auftragseingänge bei VW weggefallen. Das liegt in erster Linie an der Kürzung des staatliche „Umweltbonus“. Mit diesem Bonus wird der Kauf von Elektroautos gefördert. Die Subvention wurde zum Jahreswechsel deutlich gesenkt.

Ab September streicht das Bundeswirtschaftsministerium auch die Förderung für Elektroautos für Flottenkunden weg. Zwar können Privatkunden weiterhin in den Genuss der Prämie kommen. Die Nachfrage nach Elektroautos dürfte dennoch einen deutlichen Dämpfer erleiden.

Markenvorstand schlägt Alarm - Chinesischer Markt bricht ein!

Markenvorstand Thomas Schäfer warnt in einer Brandrede gegenüber den Führungskräften: „Die Zukunft der Marke VW steht auf dem Spiel.“ Es sei der letzte Weckruf: Das Dach brenne lichterloh. Strukturen und Prozesse im Konzern seien zu kompliziert und langsam, die Kosten an vielen Stellen viel zu hoch.

Zudem lässt der Preiskampf in China die dortige Nachfrage stark einbrechen. Der Markt brach im Juni um 14,5 % ein. Aufgrund der großen Abhängigkeit des VW-Konzerns vom chinesischen Markt bereitet die derartige Entwicklung große Sorgen. Darüber hinaus ist angesichts der neuen Rechtsprechung mit einer weiteren Kagewelle im Rahmen des Diesel-Abgasskandals zu rechnen.

Wir sind für Sie da!

Wenden Sie sich für weitere Fragen an die Kanzlei Mingers.! Unser Team aus erfahrenen Rechtsanwälten ist auf Fälle des Diesel-Abgasskandals spezialisiert und berät Sie individuell über Ihre Chancen auf Schadensersatzzahlungen. Gerne können Sie auch von der kostenfreien Erstberatung profitieren. Schicken Sie uns dafür einfach eine Mail an office@mingers.law oder rufen Sie uns an. Unsere weiteren Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website. Über weitere spannende Rechtsnews halten wir Sie außerdem auf unserem Blog oder unserem YouTube-Channel auf dem Laufenden. Schauen Sie dort doch auch mal vorbei!