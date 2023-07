Investieren in erneuerbare Energien: Chancen im boomenden Solarmarkt

Die Notwendigkeit der Energiewende für eine nachhaltige Wirtschaft ist mittlerweile auch in Investorenkreisen angekommen. Nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine hat uns gezeigt, dass es dezentrale Lösungen für die Energiewende bedarf, um eine nachhaltige Energieunabhängigkeit zu gewährleisten. Ein Markt der dabei derzeit besonders profitiert ist der Photovoltaik-Markt. PV-Anlagen auf deutschen Dächern sind hierbei sowohl für Investoren besonders interessant als auch für Kunden, die sich von steigenden Strompreisen unabhängig machen wollen.

Abbildung 1: Die neue Anleihe der JES.GREEN Invest GmbH bietet Anlegern die Möglichkeit, in die Solarbranche zu investieren und dabei eine solide Rendite zu erzielen. Doch was bringt die Anleihe wirklich und was sollten Anleger dabei beachten? Bildquelle: @ Nicholas Cappello / Unsplash.com

Solarboom in Deutschland: Kein Ende in Sicht

Das kontinuierliche Wachstum der Solarenergiebranche und die zunehmende Nachfrage nach Solaranlagen eröffnen attraktive Investitionsperspektiven. Durch die Unterstützung der Bundesregierung mit Förderprogrammen und finanziellen Anreizen wird ein günstiges Investitionsumfeld geschaffen. Allein im ersten Quartal 2023 gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Zuwachs von 146% an PV-Anlagen, die in Betrieb genommen wurden.

Für dieses schnelle Wachstum gibt es eine einfache Erklärung: Die Energiewende und die ambitionierten Klimaziele Deutschlands bieten langfristige Stabilität und Sicherheit für Investitionen in den Solarenergiemarkt. Der boomende Solarenergiemarkt in Deutschland ermöglicht es Investoren somit zur nachhaltigen Energiezukunft beizutragen und davon auch noch finanziell zu profitieren.

Abseits von bekannten Investitionsmöglichkeiten wie dem iShares Global Clean Energy UCITS ETF lohnt es sich auch einen Blick auf deutsche Anleihen zu werfen. Denn festverzinsliche Wertpapiere bieten eine vorhersehbare Rendite, insbesondere bei Anleihen mit fester Laufzeit. Im Gegensatz dazu schwankt der Wert eines ETFs aufgrund von Marktbewegungen und unterliegt potenziellen Kursschwankungen.

Spannende PV-Anleihe aus dem hohen Norden

Wer sich für nachhaltige Anlageprodukte interessiert, dürfte mit der JES.GREEN Invest GmbH bereits vertraut sein. Das Unternehmen mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern hat im Jahr 2021 erfolgreich eine Anleihe am Markt platziert. Nun wird ein weiteres Wertpapier angeboten, mit dem die Refinanzierung der Beschaffung hochwertiger Aufdachphotovoltaikanlagen durch die Gesellschaften der Unternehmensgruppe realisiert werden sollen. (ISIN: A30V66)

Als Anbieter für Dach-Solaranlagen weist das Geschäftsmodell der JES.Group deutlich geringere Risiken auf als bei Freiland-Anlagen für Solar- und Windkraft. Somit sind Umsatzziele besser planbar, was für Anleger ein Plus an Sicherheit bedeutet. Mit Jens Rothstein ist außerdem im Jahr 2022 ein sehr erfahrener CFO zur JES.Group gewechselt. Der Finanzvorstand war vorher bei Cheplapharm und hat dort 2020 den Launch eines High-Yield Bonds über 500 Millionen Euro betreut.

Der CEO der JES.Group Jonas Holtz sieht zuversichtlich auf die Zukunft des Solarmaktes: „Wir rechnen weiterhin mit einer massiven Nachfrage nach PV-Anlagen, da die Solarenergie eine der wichtigsten Energiequellen der Zukunft sein wird und sich immer mehr Menschen unabhängig von steigenden Strompreisen machen möchten. Bereits im vergangenen Jahr haben wir unser Vorjahresergebnis verdoppelt, indem wir rund 2.100 Aufdachanlagen gebaut haben. Daran wollen wir weiter anknüpfen. Aktuell realisieren wir pro Woche deutschlandweit ca. 100 Anlagen.“

Dezentrale Energielösungen sind gefragt

Dezentrale Lösungen sind für die Energiewende von entscheidender Bedeutung, um unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. Die Energiegewinnung durch PV-Anlagen ist dabei besonders effizient. Sie ermöglicht nämlich eine direkte Nutzung der Sonnenenergie vor Ort, wodurch der Transportverlust von Energie minimiert wird.

Darüber hinaus bieten PV-Anlagen die Möglichkeit der Netzeinspeisung, was bedeutet, dass überschüssiger Strom ins Netz eingespeist und anderen Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden kann. Jede PV-Anlage ist damit ein weiterer Schritt in Richtung energetischer Autarkie im deutschen Stromnetz.