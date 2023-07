DAX mit neuem Verlaufshoch im frühen Handel

Am heutigen Mittwoch stehen um 11:00 Uhr die Verbraucherpreise der Eurozone für den Monat Juni (endgültig) im Fokus. Um 14:30 Uhr folgen dann Daten in den USA zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen für den Juni. Ansonsten werden keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet. Am heutigen Mittwoch werden zudem unter anderem die Quartalsergebnisse von Goldman Sachs, Tesla, Alcoa, U.S. Bancorp, IBM und Netflix erwartet.

Bei Goldman Sachs rechnen die Analysten im Vorfeld mit einem Gewinn von 3,18 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von $10,84 Mrd. Im Blick könnten auch die Aktien von Microsoft stehen, nachdem das Unternehmen die Preise für seinen neuen KI-Dienst bekanntgab. Der Dienst „Copilot“ kostet 30 Dollar pro Monat.

Aktuelle Lage



DAX im Long-Modus.

DAX bei 16.180 Punkten. Indikatoren Long. Anlaufmarken nach oben bei 16.200, 16.220 und 16.250 Punkten, nach unten bei 16.100, 16.040, 16.000 und 15.900 Punkten. Gaps nach unten bei 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Ende Juni bis Ende Juli aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juni: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX überm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.100 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet. Sentiment

DAX (Woche 29)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.