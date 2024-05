Der Schiebephase im Frühjahr dieses Jahres war bei BMW ein eindeutiger Impuls in fünf aufeinanderfolgenden Wellen vorausgegangen, die Kursschwäche der letzten Wochen ist nur die Gegenreaktion auf die vorherige Kursrallye. Diese fällt bislang allerdings nur einwellig aus, wünschenswert wären in den kommenden Tagen weitere Zugewinne an 110,00 Euro, wo anschließend ein Topping-Muster ausgebildet werden sollte und die Aktie im Idealfall im Mai auf 100,00 Euro und damit einen übergeordneten Aufwärtstrend zurückfällt. Diese Entwicklung würde im mittelfristigen Zeitfenster eine gesunde Konsolidierung auf die vorausgegangenen Kursgewinne zementieren und im Anschluss als Sprungbrett für neuerliche Jahreshochs zur Verfügung stehen. Aber auch bei diesem Wertpapier zeigt sich derzeit kaum Handlungsbedarf, bis nicht für weitere Handelssignale die notwendigen Kursmarken getriggert werden. Hierbei könnte es durchaus ratsam sein, das Handelsgeschehen vorläufig von der Seitenlinie aus zu beobachten.

Trading-Strategie: