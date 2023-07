Immobilienwerte weiter erholt - Hypoport steigen zweistellig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Immobilienbranche hat am Mittwoch weiter Fahrt aufgenommen. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate schoss um 4 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit Anfang Mai. Aktien von Vonovia schafften es an der Dax-Spitze mit plus 5 Prozent gar zurück auf den Stand vom März. LEG führten den MDax mit plus 4,7 Prozent an. Im Jahr 2023 liegen sie inzwischen wieder im Plus, nachdem sie Ende Mai noch ein Viertel an Wert verloren hatten.

Analyst Thomas Rothäusler von der Deutschen Bank hatte tags zuvor in einer Branchenstudie Hoffnung auf eine Bodenbildung der durch den Zinsanstieg schwer gebeutelten Branche gemacht. Vonovia hatte er neu zum Kauf empfohlen. Am Morgen fiel zudem der Zins für Staatsanleihen in Deutschland auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Positive Signale kamen auch vom Finanzdienstleister Hypoport , der erste Anzeichen einer Stabilisierung sieht. Der Wert der auf seiner Plattform vermarkteten Immobilien sei im vergangenen Quartal um fünf Prozent auf 2,5 Milliarden Euro geklettert, hieß es. Hypoport-Aktien gewannen daraufhin 10 Prozent./ag/jha/