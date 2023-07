Selbst 15 % Gewinnwachstum sind schon eingepreist

Da die Gewinnerwartungen im Verlaufe der Berichtssaison allerdings regelmäßig übertroffen werden, könnte der Gewinnrückgang letztlich deutlich kleiner ausfallen. Schließlich übertraf die tatsächliche Gewinnwachstumsrate des S&P 500 die geschätzte am Ende des Quartals in 37 der letzten 40 Quartale.

FactSet berichtete am Montag, dass die Unternehmen aus dem S&P 500 für das 2. Quartal 2023 voraussichtlich einen Gewinnrückgang von -7,1 % gegenüber dem Vorjahr hinnehmen müssen. Dies wäre der größte Gewinnrückgang seit dem 2. Quartal 2020 (-31,6 %) und das dritte negative Quartal in Folge. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sehe darin nicht gerade eine gute Basis für die (weiter) steigende Aktienkurse an den US-Märkten.

Und dabei lagen die tatsächlichen Gewinne der S&P 500-Unternehmen in den vergangenen 10 Jahren im Durchschnitt um 6,4 % höher als die geschätzten Gewinne. FactSet geht daher davon aus, dass der Gewinnrückgang um 5,3 Prozentpunkte besser ausfallen wird, also letztlich nur -1,7 % beträgt.

In den vergangenen 5 Jahren waren die tatsächlichen Ergebnisse im Durchschnitt sogar um 8,4 % höher als die Erwartungen. Und wenn das auch in der aktuellen Berichtssaison der Fall ist, könnte am Ende sogar ein Gewinnwachstum von 0,4 % stehen.

Schaut man auf die bislang veröffentlichten Geschäftszahlen, dann sind wir auf dem Weg zu diesem positiven Szenario. Allerdings hat die Berichtssaison gerade erst begonnen. Und daher muss man den weiteren Verlauf abwarten.

Ich bin mir allerdings auch nicht ganz sicher, welchen Einfluss die Geschäftszahlen überhaupt auf die Börsenkurse haben werden. Denn der Markt ist stark stimmungsabhängig. Und derzeit stehen die Börsenampeln klar auf steigende Kurse, komme was wolle. Das haben auch jüngst einige Konjunkturdaten gezeigt, die relativ schwach ausgefallen sind, was dem Kursanstieg aber auch keinen Abbruch getan hat. Das gilt ebenso für einige Gewinnwarnungen von Unternehmen, die in der jüngeren Vergangenheit an den Aktienkursen recht spurlos vorübergingen. Im aktuellen Marktumfeld finden Aktien immer wieder recht schnell neue Käufer.