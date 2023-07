Harte Zeiten für Tesla-Bullen: Aktie nach Earnings nur noch 26 US-Dollar wert?

Es gab ein bisschen was für Tesla-Bullen und ein bisschen was für Tesla-Bären im Zahlenwerk des E-Autobauers. "An einem Tag scheint es, als würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Und am nächsten Tag ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier los ist", so Musk im Anschluss an den Earnings im Analysten-Call.

Analysten reagieren auf den Quartalsbericht. David Trainer, CEO des Investment-Research-Unternehmens New Constructs, ist dabei besonders bearish. Demnach sei die Tesla-Aktie nur noch 26 US-Dollar wert, nachdem die jüngsten Ergebnisse eine Verschlechterung der Gewinnspannen und eine nachlassende Nachfrage zeigten. Das ist etwa ein Zehntel des Schlusskurses vom Donnerstag.