GVTC Communications wählt Enghouse Networks und Broadpeak, um ein erstklassiges Video-Streaming-Erlebnis zu bieten

Die Enghouse-Lösung ermöglicht es GVTC, seinen Abonnenten mehr Optionen anzubieten, einschließlich der Möglichkeit, Sendungen auf jedem verbundenen Gerät aufzuzeichnen und anzusehen, einschließlich Amazons Fire TV, Roku, AppleTV, Handys und Tablets. Die Abonnenten werden auch von der Möglichkeit profitieren, Fernsehsendungen und Filme in erstklassiger Qualität zu sehen und neue Funktionen wie die sprachgesteuerte Fernbedienung sowie den einfachen Zugang zu beliebten OTT-Streaming-Diensten zu nutzen.

Das neue GVTC-System stützt sich auch auf das Content Delivery Network (CDN) und die Cloud-DPVR-Lösungen von Broadpeak. Broadpeak ist ein führender Anbieter von CDN- und Video-Streaming-Lösungen für Anbieter von Inhalten und Pay-TV-Betreiber weltweit. "Enghouse und Broadpeak haben viele erfolgreiche gemeinsame Projekte durchgeführt", sagte Mario Rainville, Vizepräsident, Nordamerika, Broadpeak. "Unsere Lösungen arbeiten zusammen, um ein personalisiertes, hochmodernes Erlebnis für die Abonnenten zu gewährleisten."

GVTC hat sich an Enghouse und Broadpeak gewandt, um sein derzeitiges Kabel-TV-Angebot auf eine vollständig verwaltete, in der Cloud gehostete Streaming-TV-Plattform umzustellen. Mit überlegener Bild- und Tonqualität sowie verbesserter Netzwerksicherheit werden EspialTV und Broadpeak von Enghouse Networks Videoinhalte (einschließlich Live, Catch-up, digital aufgezeichnete Sendungen (NDVR) und Video-on-Demand) an alle Stream-Abonnenten von GVTC liefern.

"Wir sind bestrebt, die Gemeinden in unserem Servicegebiet mit Spitzentechnologie für die vernetzte Welt von heute auszustatten", sagte Ritchie Sorrells, Präsident und CEO von GVTC. "Unsere anhaltende Partnerschaft mit Enghouse Networks und Broadpeak ermöglicht es uns, dieses Versprechen zu erfüllen. Mit IPTV können unsere Kunden nun alle ihre Lieblingssendungen auf ihren bevorzugten Geräten abrufen."