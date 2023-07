BAADER BANK stuft SOFTWARE AG auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Software AG von 33 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Knut Woller passte sein Bewertungsmodell für die Darmstädter an deren Quartalsausweis an. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierte Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2024, schrieb er einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 12:03 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Software Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 31,32EUR gehandelt.