Software AG profitiert von gutem Geschäft mit Datenbanksoftware - Übernahme durch Silver Lake zeigt positive Auswirkungen

Die Software AG, die derzeit von dem Finanzinvestor Silver Lake übernommen wird, konnte im zweiten Quartal von einem guten Geschäft mit Datenbanksoftware profitieren. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 248 Millionen Euro. Das Geschäft mit Integrationssoftware wuchs dabei weniger stark als das Geschäft mit Datenbanksoftware. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) stieg um rund zehn Prozent auf 54,3 Millionen Euro. Sowohl das operative Ergebnis als auch der Umsatz lagen über den Erwartungen der Analysten.Der US-Technologieinvestor Silver Lake hat sich die überwiegende Mehrheit an der Software AG gesichert und hofft auf den Abschluss der Übernahme im vierten Quartal.Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Software AG nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) der Darmstädter haben die Konsensschätzungen übertroffen, so Analyst Hannes Müller.Die Original-Studie wurde am 24.07.2023 um 08:15 Uhr MESZ veröffentlicht. Die Weitergabe der Original-Studie wurde nicht angegeben.Insgesamt zeigt sich, dass die Software AG im zweiten Quartal gute Geschäftszahlen vorlegen konnte, insbesondere im Bereich Datenbanksoftware. Die Übernahme durch den Finanzinvestor Silver Lake scheint sich positiv auf das Unternehmen auszuwirken. Die Analysten sind ebenfalls optimistisch und haben ihre Einstufung für die Software AG bestätigt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Übernahme weiterentwickelt und welche Auswirkungen sie langfristig auf das Unternehmen haben wird.

Die Software Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 31,32EUR gehandelt.